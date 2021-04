Corbo | ”Napoli | Gattuso ha trovato la formula giusta Perplesso su Spalletti | vedrei Sarri”

(Di venerdì 30 aprile 2021)? Non capisco perché si debba parlare con tanto entusiasmo di lui. Io spero che ilprenda un nuovo” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio, giornalista, per parlare del, dell’allenatore che siederà sulla panchina azzurra la prossima stagione e di altro. Queste le sue parole: SUL CALCIO CHE LENTAMENTE DEGRADA VERSO LUOGHI COMUNI “Il calcio lentamente degrada verso luoghi comuni. Quando si parlava di Champions noi giornalisti parlavamo di traguardo storico e di emozione collettiva. Oggi tutto si riduce ai 50 milioni che una società può incassare. Non è solo il degrado del calcio ma è anche uno svantaggio per l’immagine del. Un grande club deve sopravvivere a un traguardo così, ...

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie. Fossi in De Laurentiis farei un'intervista spiegando che si punta al traguardo Champions ma che la squadra ha un suo futuro e un progetto. De Laurentiis ovviamente non può forzare la mano. La qualificazione alla Champions vale cinquanta milioni. Fino a poco tempo fa si diceva e si leggeva con suggestiva retorica che le squadre lottavano per far parte del calcio che conta, per giocare con le grandi d'Europa.