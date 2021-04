Coppa di Germania: Forsberg al 120° manda il Lipsia in finale (Di venerdì 30 aprile 2021) Il Lipsia vola in finale di Coppa di Germania grazie a un gol di Emil Forsberg segnato al 120°: i dettagli Il Lipsia di Julian Nagelsmann esulta. Il 1-2 inflitto al Werder Brema manda Sabitzer e compagni in finale di Coppa di Germania dove affronteranno una tra Borussia Dortmund e Holstein Kiel. Ma la vittoria è stata tutt’altro che semplice. Per avere la meglio sugli avversari sono stati necessari centoventi minuti. E proprio quando la lotteria dei calci di rigore sembrava scontata, è arrivato il gol vittoria di Forsberg, che ha permesso al Lipsia di festeggiare la vittoria (meritata) e la qualificazione. I novanta minuti si erano chiusi sullo zero a zero. Nell’extra ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilvola indidigrazie a un gol di Emilsegnato al: i dettagli Ildi Julian Nagelsmann esulta. Il 1-2 inflitto al Werder BremaSabitzer e compagni indididove affronteranno una tra Borussia Dortmund e Holstein Kiel. Ma la vittoria è stata tutt’altro che semplice. Per avere la meglio sugli avversari sono stati necessari centoventi minuti. E proprio quando la lotteria dei calci di rigore sembrava scontata, è arrivato il gol vittoria di, che ha permesso aldi festeggiare la vittoria (meritata) e la qualificazione. I novanta minuti si erano chiusi sullo zero a zero. Nell’extra ...

