Convocati Spezia per la sfida al Verona: due assenze per Italiano

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha diramato l'elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro il Verona: due assenze

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha diramato l'elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani all'Hellas Verona. Out solo Mattiello e Ramos.

Portieri: 1.Zoet, 77. Rafael, 94.Provedel
Difensori: 5.Marchizza, 19.Terzi, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 22.Chabot, 28.Erlic, 34.Ismajli, 39.Dell'orco, 69.Vignali
Centrocampisti: 4.Acampora, 8.Ricci, 10.Agoume, 23.Saponara, 24.Estevez, 25.Maggiore, 26.Pobega, 88.Leo sena
Attaccanti: 9.Galabinov, 11.Gyasi, 18.Nzola, 31.Verde, 80.Agudelo, 91.Piccoli

L'articolo proviene da Calcio News 24.

