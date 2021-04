Consigli Fantacalcio 34^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara (Di venerdì 30 aprile 2021) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 34^ Giornata di Serie A che inizierà con la sfida in anticipo tra Hellas Verona e Spezia Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 34^ Giornata di Serie A: Hellas Verona-Spezia. Meno cinque al termine del campionato e si riparte dalla sfida del Bentegodi che sostanzialmente conta solo per i liguri. Ma i gialloblù non lasceranno facilmente strada libera dunque i soliti esterni restano opzioni validissime: Faraoni, Lazovic e Dimarco i migliori con regolarità, al pari di un Barak che sa essere grimaldello stuzzicante. Ilic per stupire, Kalinic per i temerari. Tra gli Aquilotti resta Maggiore il giocatore ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 34^diA che inizierà con la sfida in anticipo tra Hellas Verona e Spezia Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 34^diA: Hellas Verona-Spezia. Meno cinque al termine del campionato e si riparte dalla sfida del Bentegodi che sostanzialmente conta solo per i liguri. Ma i gialloblù non lasceranno facilmente strada libera dunque i soliti esterni restano opzioni validissime: Faraoni, Lazovic e Dimarco i migliori con regolarità, al pari di un Barak che sa essere grimaldello stuzzicante. Ilic per stupire, Kalinic per i temerari. Tra gli Aquilotti resta Maggiore il giocatore ...

Advertising

MartinSa1988 : RT @calciomercatoit: ??CMIT TV - Speciale #Fantacalcio sulla 34a di #SerieATIM CONSIGLI per i fantallenatori ???Con @MartinSa1988 e @Gior… - GiorgioTrob96 : RT @calciomercatoit: ??CMIT TV - Speciale #Fantacalcio sulla 34a di #SerieATIM CONSIGLI per i fantallenatori ???Con @MartinSa1988 e @Gior… - calciomercatoit : ??CMIT TV - Speciale #Fantacalcio sulla 34a di #SerieATIM CONSIGLI per i fantallenatori ???Con @MartinSa1988 e… - RadioFebbrea90 : 34° di #SerieA, per molte leghe potrebbe essere la giornata decisiva. Vuoi avere una chance in più di strappare alm… - SkySport : Segui FantaShow per non sbagliare la formazione di domani. LIVE STREAMING #SkySerieA #SerieA #SkySport -