Consegna spontaneamente l' hashish | ma ha anche tre etti e mezzo di cocaina | ' Sono solo un corriere'

(Di venerdì 30 aprile 2021) ANCONA -l', ma hatredi: 'un'. Arrestato un 27 colombiano residente ad Ancona .È stato intercettato dai carabinieri all'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Consegna spontaneamente

corriereadriatico.it

ANCONA -l' hashish , ma ha anche tre etti mezzo di cocaina : 'Sono solo un corriere'. Arrestato un 27 colombiano residente ad Ancona .È stato intercettato dai carabinieri all'uscita ...Dopo l'auto -di Luigi Bergamin, all'ANSA il figlio del macellaio Sabbadin ha commentato "...Diritto negato"/ Manconi "Pietrostefani cambiato non serve pena" SI È CONSEGNATOL'...ANCONA - Consegna spontaneamente l'hashish, ma ha anche tre etti mezzo di cocaina: «Sono solo un corriere». Arrestato un 27 colombiano residente ad Ancona.È ...Il giovane, fermato dai militari in prossimità del casello autostradale dell’ A-14 di Ancona Nord, ha consegnato di sua spontanea volontà un involucro contenente circa 7 grammi di hashish, ritenendo c ...