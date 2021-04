**Coni: Malagò, ‘nella prossima Giunta almeno 4 donne’** (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “La prossima Giunta cambierà. E’ necessaria l’introduzione di almeno quattro donne, è un dato di fatto”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza stampa al termine della Giunta Nazionale del Coni. “Quando ho cominciato a pensare agli atleti che avrei voluto eleggere -ha continuato Malagò- ho pensato a persone che facendo attività sportiva si sono dovute fermare, che non hanno avuto fortuna. Ho voluto dare loro l’opportunità di diventare qualcuno al di fuori dell’attività agonistica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Lacambierà. E’ necessaria l’introduzione diquattro donne, è un dato di fatto”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, alla conferenza stampa al termine dellaNazionale del Coni. “Quando ho cominciato a pensare agli atleti che avrei voluto eleggere -ha continuato- ho pensato a persone che facendo attività sportiva si sono dovute fermare, che non hanno avuto fortuna. Ho voluto dare loro l’opportunità di diventare qualcuno al di fuori dell’attività agonistica”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Coni Malagò Coni: Di Rocco, 'nel palazzo e nello sport servono più donne' "Nel mondo dello sport in generale, e in particolare nel palazzo del Coni, servirebbero più donne. Il mio competitor principale, Giovanni Malagò, ne parla sempre ed è bravissimo dal punto di vista comunicativo, ma non l'ha mai fatto". Lo dice all'Adnkronos Renato Di ...

Le medaglie d'oro, il male alla gamba e la scomparsa: addio a Filippo Mondelli Fa male ma non vince - sottolinea il presidente del Coni, Giovanni Malagò - . Sarai ancora tu a farlo, rimanendo eternamente con noi. Con il tuo esempio unico e il tuo coraggio inimitabile. Lo sport ...

