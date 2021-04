Coni: Malagò, 'mi ricandido perché mondo sport me lo chiede' (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Mi ricandido perché il mondo che rappresento me lo chiede". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza stampa al termine della Giunta Nazionale del Coni, a proposito della sua ricandidatura. "In questi ultimi 4 anni - ha continuato Malagò - il Coni ha apprezzato quello che ho fatto". Sulla candidatura di Chimenti ha detto infine: "non c'è molto da aggiungere, è stata una candidatura al 100% condivisa". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Miilche rappresento me lo". Lo ha detto il presidente del, Giovanni, alla conferenza stampa al termine della Giunta Nazionale del, a proposito della sua ricandidatura. "In questi ultimi 4 anni - ha continuato- ilha apprezzato quello che ho fatto". Sulla candidatura di Chimenti ha detto infine: "non c'è molto da aggiungere, è stata una candidatura al 100% condivisa".

Ultime Notizie dalla rete : Coni Malagò **Coni: Malagò, 'nella prossima Giunta almeno 4 donne'** "La prossima Giunta cambierà. E' necessaria l'introduzione di almeno quattro donne, è un dato di fatto". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, alla conferenza stampa al termine della Giunta Nazionale del Coni. "Quando ho cominciato a pensare agli atleti che avrei voluto eleggere - ha continuato Malagò - ho pensato a ...

Coni: Di Rocco, 'nel palazzo e nello sport servono più donne' "Nel mondo dello sport in generale, e in particolare nel palazzo del Coni, servirebbero più donne. Il mio competitor principale, Giovanni Malagò, ne parla sempre ed è bravissimo dal punto di vista comunicativo, ma non l'ha mai fatto". Lo dice all'Adnkronos Renato Di ...

