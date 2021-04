Congedo parentale Covid, attiva la procedura online: come fare (Di venerdì 30 aprile 2021) È attiva la procedura per la compilazione e l’invio online delle domande relative al Congedo 2021 per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per figli conviventi, minori di 14 anni o con disabilità grave. Lo comunica l’Inps con il messaggio 29 aprile 2021, n. 1752. Il Congedo è previsto per il periodo corrispondente alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli, al periodo di quarantena, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali disposta da provvedimento ASL. Congedo 2021 per genitori, i requisiti La misura in questione è riconosciuta ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working e in alternativa ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) Èlaper la compilazione e l’inviodelle domande relative al2021 per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per figli conviventi, minori di 14 anni o con disabilità grave. Lo comunica l’Inps con il messaggio 29 aprile 2021, n. 1752. Ilè previsto per il periodo corrispondente alla durata dell’infezione da-19 dei figli, al periodo di quarantena, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali disposta da provvedimento ASL.2021 per genitori, i requisiti La misura in questione è riconosciuta ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working e in alternativa ...

