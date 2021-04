Congedo genitori 2021: online la procedura per fare domanda. Istruzioni (Di venerdì 30 aprile 2021) Da oggi, venerdì 30 aprile, è attiva la procedura per la compilazione e l’invio online delle domande per ottenere il Congedo genitori 2021, introdotto dal decreto-legge dello scorso 13 marzo in favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato per figli conviventi minori di 14 anni affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, o con disabilità grave. Lo annuncia l’Inps con il messaggio numero 1752 del 29 aprile. All’entrata in vigore del decreto legge del 13 marzo, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato che: “Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 aprile 2021) Da oggi, venerdì 30 aprile, è attiva laper la compilazione e l’inviodelle domande per ottenere il, introdotto dal decreto-legge dello scorso 13 marzo in favore deilavoratori dipendenti del settore privato per figli conviventi minori di 14 anni affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, o con disabilità grave. Lo annuncia l’Inps con il messaggio numero 1752 del 29 aprile. All’entrata in vigore del decreto legge del 13 marzo, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato che: “Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, abbiamo deciso, già nel decreto legge di oggi, di garantire il diritto al lavoro agile per chi ha figli in didattica ...

