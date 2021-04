Conferenza stampa Pioli: «Momento delicato ma c’è il supporto del club» (Di venerdì 30 aprile 2021) Stefano Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento. Le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Benevento. Le sue parole. DA SQUADRA – «Occorre lavorare da squadra, mettere spirito e cuore in campo. Se veniamo meno in tutte queste tre cose appare più difficile poter centrare un obiettivo importante come quello a cui ambiamo. Dobbiamo alzare lo spirito di sacrificio e collaborazione, tutte cose che fanno sì che la squadra sia forte e determinata». MOMENTI DIFFICILI – «Io credo che questa squadra abbia sempre avuto gli atteggiamenti giusti e la voglia di crescere e migliorare. Questa è un Momento che si può sfruttare per crescere ulteriormente come gruppo, siamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Stefanoha parlato inalla vigilia della gara contro il Benevento. Le parole del tecnico del Milan Stefanoha parlato inalla vigilia della gara contro il Benevento. Le sue parole. DA SQUADRA – «Occorre lavorare da squadra, mettere spirito e cuore in campo. Se veniamo meno in tutte queste tre cose appare più difficile poter centrare un obiettivo importante come quello a cui ambiamo. Dobbiamo alzare lo spirito di sacrificio e collaborazione, tutte cose che fanno sì che la squadra sia forte e determinata». MOMENTI DIFFICILI – «Io credo che questa squadra abbia sempre avuto gli atteggiamenti giusti e la voglia di crescere e migliorare. Questa è unche si può sfruttare per crescere ulteriormente come gruppo, siamo ...

