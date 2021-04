Conferenza stampa Italiano | «Sicuro di una cosa su Nzola Contro il Genoa…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 aprile 2021) Vincenzoha parlato inalla vigilia della garail Verona: ecco le sue dichiarazioni Vincenzoha parlato inalla vigilia della garail Verona. Le sue parole. APPROCCIO – «il Genoa speravo di ottenere almeno un punto e mi aspettavo una prestazione diversa. Non ho gradito l’approccio. Domani sarà importante esprimerci diversamente per affrontare un avversario forte. A Genova abbiamo avuto varie palle gol ma non siamo riusciti a concretizzarle. Dobbiamo mandare in porta i giocatori ed essere più qualitativi e cinici». VERONA – «Troveremo una squadra che non sta vivendo un buon periodo, ma attacca con quasi tutti i giocatori ed ha ottimi esterni. Servirà la loro ...