Conferenza stampa Iachini: «Salvezza? Guai a fare calcoli, pensiamo a noi» (Di venerdì 30 aprile 2021) Beppe Iachini parla in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna: ecco le dichiarazioni del tecnico dei viola Beppe Iachini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna. LA TESTA – «Stiamo lavorando su tutte e due le cose. Dopo cinque mesi in cui non siamo stati insieme c’era bisogno di ritrovare qualche meccanismo, soprattutto in difesa. I ragazzi erano preoccupati, c’era più tensione rispetto a ottobre. Appena c’è un mezzo episodio, come è successo a Sassuolo, la partita cambia. E’ sintono di tensione. Mi auguro che risultati e prestazioni delle ultime settimane abbiano dato ancora più fiducia e tranquillità alla squadra». QUOTA Salvezza – «Guai a fermarsi a fare calcoli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Beppeparla inalla vigilia della gara contro il Bologna: ecco le dichiarazioni del tecnico dei viola Beppeha parlato inalla vigilia della gara contro il Bologna. LA TESTA – «Stiamo lavorando su tutte e due le cose. Dopo cinque mesi in cui non siamo stati insieme c’era bisogno di ritrovare qualche meccanismo, soprattutto in difesa. I ragazzi erano preoccupati, c’era più tensione rispetto a ottobre. Appena c’è un mezzo episodio, come è successo a Sassuolo, la partita cambia. E’ sintono di tensione. Mi auguro che risultati e prestazioni delle ultime settimane abbiano dato ancora più fiducia e tranquillità alla squadra». QUOTA– «a fermarsi a...

