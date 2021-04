Conferenza stampa Ballardini: «Lazio squadra ambiziosa. Criscito non ci sarà» (Di venerdì 30 aprile 2021) Davide Ballardini ha parlato in vista di Lazio-Genoa Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in Conferenza stampa in vista del match dell’Olimpico contro la Lazio. Criscito – «Criscito ieri ha avvertito un fastidio muscolare e dovrà fare gli esami. Molto probabilmente non sarà convocato per il match contro la Lazio. Oltre a lui mancheranno Pandev e Pellegrini. I biancocelesti? Serve una grande partita, dobbiamo essere concentrati. Inzaghi ha grandi giocatori con alte ambizioni, ma le abbiamo anche noi». Lazio – «La Lazio è una grande squadra con grandi giocatori. Sono ambiziosi, sanno di poter competere fino alla fine per il raggiungimento della Champions ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Davideha parlato in vista di-Genoa Davide, allenatore del Genoa, ha parlato inin vista del match dell’Olimpico contro la– «ieri ha avvertito un fastidio muscolare e dovrà fare gli esami. Molto probabilmente nonconvocato per il match contro la. Oltre a lui mancheranno Pandev e Pellegrini. I biancocelesti? Serve una grande partita, dobbiamo essere concentrati. Inzaghi ha grandi giocatori con alte ambizioni, ma le abbiamo anche noi».– «Laè una grandecon grandi giocatori. Sono ambiziosi, sanno di poter competere fino alla fine per il raggiungimento della Champions ...

Conferenza stampa Conte: «Vincere lo Scudetto è un'opera d'arte»

