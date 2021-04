Concorso Banca d’Italia 2021, ecco il nuovo bando per 105 posti: diario prove a maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) *aggiornamento del 30/04/2021: il calendario prove del Concorso Banca d’Italia 2021 verrà reso noto nel mese di maggio con un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento effettiva. Leggi l’avviso Dopo la revoca del precedente Concorso Banca d’Italia, l’Ente ha pubblicato un nuovo bando destinato a diplomati e laureati triennali per 105 assunzioni a tempo indeterminato. Abolito il voto di laurea minimo. I posti sono così ripartiti: 10 assistenti con orientamento nelle discipline economiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline giuridiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline statistiche; 25 assistenti con orientamento nel campo ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 30 aprile 2021) *aggiornamento del 30/04/: il calendariodelverrà reso noto nel mese dicon un preavviso di almeno 15 giorni dalla data di svolgimento effettiva. Leggi l’avviso Dopo la revoca del precedente, l’Ente ha pubblicato undestinato a diplomati e laureati triennali per 105 assunzioni a tempo indeterminato. Abolito il voto di laurea minimo. Isono così ripartiti: 10 assistenti con orientamento nelle discipline economiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline giuridiche; 20 assistenti con orientamento nelle discipline statistiche; 25 assistenti con orientamento nel campo ...

