Compra due Gratta e vinci milionari in pochi giorni. Bankitalia apre un’inchiesta e sequestra la vincita. “Sono stato solo fortunato” (Di venerdì 30 aprile 2021) Aperta un’inchiesta su due Gratta e vinci milionari Comprati in pochi giorni. Si sospetta una soffiata. MANTOVA – E’ stata aperta un’inchiesta su due Gratta e vinci milionari Comprati in pochi giorni da un cittadino brasiliano che risiede in provincia di Mantova. L’accusa per i due è di riciclaggio e la Procura di Verona, su indicazione di Bankitalia ha sequestrato la vincita. Il sospetto della soffiata Iniziamo dalla ricostruzione dei fatti. Il 40enne, un uomo di origini brasiliane, in venti giorni circa pesca due biglietti vincenti del ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 aprile 2021) Apertasu dueti in. Si sospetta una soffiata. MANTOVA – E’ stata apertasu dueti inda un cittadino brasiliano che risiede in proa di Mantova. L’accusa per i due è di riciclaggio e la Procura di Verona, su indicazione dihato lata. Il sospetto della soffiata Iniziamo dalla ricostruzione dei fatti. Il 40enne, un uomo di origini brasiliane, in venticirca pesca due biglietti vincenti del ...

Advertising

AntonioSpadafo4 : RT @giusmo1: Compra in pochi giorni due Gratta e vinci milionari, gli sequestrano la vincita e Bankitalia apre un'inchiesta - infoitinterno : Gratta e Vinci, compra due biglietti e vince: Bankitalia indaga - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Compra in pochi giorni due #Grattaevinci milionari, gli sequ… - mattervftime : ogni volta che mamma compra i nutella biscuits io riesco a mangiarne solo due, sto urlando - cronaca_news : Gratta e Vinci svaligiato? Compra due biglietti milionari vincenti in pochi giorni. Vincita sequestrata… -