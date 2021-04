Come sta andando l’energia solare in Italia (e nel mondo) (Di venerdì 30 aprile 2021) Il solare è di fronte a un bivio. Le condizioni climatiche e sociali sarebbero ideali per un’affermazione globale, ma l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di spedizione, e la burocrazia che blocca buona parte dei progetti, stanno erodendo i margini di profitto e ingolfando la transizione verso questa rinnovabile. Il costo della costruzione di parchi solari è in calo da diversi anni, ma il trend, tuttavia, sta cambiando, perché da qualche mese i nuovi progetti fotovoltaici delle utility stanno iniziando a diventare più costosi a causa dell’aumento dei costi per moduli, spedizione e manodopera. Lo rivela il rapporto di Rystad Energy, che spiega Come «l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di spedizione stanno portando potenzialmente a ritardi per gli sviluppi prossimi alla chiusura finanziaria. I moduli rappresentano la più ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilè di fronte a un bivio. Le condizioni climatiche e sociali sarebbero ideali per un’affermazione globale, ma l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di spedizione, e la burocrazia che blocca buona parte dei progetti, stanno erodendo i margini di profitto e ingolfando la transizione verso questa rinnovabile. Il costo della costruzione di parchi solari è in calo da diversi anni, ma il trend, tuttavia, sta cambiando, perché da qualche mese i nuovi progetti fotovoltaici delle utility stanno iniziando a diventare più costosi a causa dell’aumento dei costi per moduli, spedizione e manodopera. Lo rivela il rapporto di Rystad Energy, che spiega«l’aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di spedizione stanno portando potenzialmente a ritardi per gli sviluppi prossimi alla chiusura finanziaria. I moduli rappresentano la più ...

