Come si rilancia la moda campana dopo il Covid (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Confesercenti Campania è stata coinvolta nel “Comitato d’Indirizzo Camera della moda e del Design (Modec)” costituito dalla Regione Campania per analizzare i problemi e sostenere il rilancio del settore moda, tra i più colpiti dalla pandemia. “Siamo molto soddisfatti – commenta il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo – Daremo il nostro contributo, insieme alle altre associazioni, in un comparto in cui il presidente della Regione Vincenzo De Luca crede fermamente e di cui vuole sostenere la ripresa. Si tratta di una categoria trainante per l’economia della Campania, con importanti marchi ma anche con tante piccole imprese che producono importanti fatturati e danno lavoro a centinaia di migliaia di persone”. “La nostra idea – spiega Schiavo – è quella di unire, di “fare sistema”, affinchè le piccole ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Confesercenti Campania è stata coinvolta nel “Comitato d’Indirizzo Camera dellae del Design (Modec)” costituito dalla Regione Campania per analizzare i problemi e sostenere il rilancio del settore, tra i più colpiti dalla pandemia. “Siamo molto soddisfatti – commenta il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo – Daremo il nostro contributo, insieme alle altre associazioni, in un comparto in cui il presidente della Regione Vincenzo De Luca crede fermamente e di cui vuole sostenere la ripresa. Si tratta di una categoria trainante per l’economia della Campania, con importanti marchi ma anche con tante piccole imprese che producono importanti fatturati e danno lavoro a centinaia di migliaia di persone”. “La nostra idea – spiega Schiavo – è quella di unire, di “fare sistema”, affinchè le piccole ...

