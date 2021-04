Come la Premier League sta aiutando i calciatori durante il Ramadan (Di venerdì 30 aprile 2021) Il periodo più sacro per i musulmani, il Ramadan, ha ripercussioni in vari ambiti della vita sportiva. Gli atleti devoti a Maometto sono impegnati in un mese, nel 2021 dal 12 aprile al 12 maggio, a rispettare i canoni classici della tradizione islamica, tra cui ovviamente il digiuno. Queste limitazioni hanno ripercussioni anche sul campo, molti giocatori infatti dovendo seguire queste regole non hanno le energie necessarie per iniziare o proseguire le partite. Se questo problema in alcune realtà è degno di nota, in Premier League invece è tutto diverso. O meglio, è diverso perchè la federazione ha intercettato i bisogni degli atleti e ha istruito i propri arbitri a rispettare il mese di digiuno. Premier League, Come viene rispettato il Ramadan? In ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Il periodo più sacro per i musulmani, il, ha ripercussioni in vari ambiti della vita sportiva. Gli atleti devoti a Maometto sono impegnati in un mese, nel 2021 dal 12 aprile al 12 maggio, a rispettare i canoni classici della tradizione islamica, tra cui ovviamente il digiuno. Queste limitazioni hanno ripercussioni anche sul campo, molti giocatori infatti dovendo seguire queste regole non hanno le energie necessarie per iniziare o proseguire le partite. Se questo problema in alcune realtà è degno di nota, ininvece è tutto diverso. O meglio, è diverso perchè la federazione ha intercettato i bisogni degli atleti e ha istruito i propri arbitri a rispettare il mese di digiuno.viene rispettato il? In ...

Advertising

matteosalvinimi : Essere alleati leali significa dire, al premier come a un amico, quando secondo noi sbaglia. Insistere con… - marcodimaio : Nel #Pnrr presentato dal presidente #Draghi alla Camera (rimasto in Aula durante tutto il dibattito come raramente… - mauroberruto : Il Premier #Draghi, definisce lo #sport come strumento necessario di inclusione sociale. Un miliardo di investiment… - luber_avv : @RobertoRenga Come due anni fa. E nessuna delle quattro quell'anno vinse la premier - Bremb9_8 : @taradave83 @armagio A me che fa ridere è questo esaltare la premier quando ci sono squadre come i gunners che fanno piangere i sassi -