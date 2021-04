Come la Cina ha raggiunto la copertura totale di internet nelle scuole (Di venerdì 30 aprile 2021) (foto: Ipa)La presenza e il corretto funzionamento di una connessione a internet sono un elemento imprescindibile per l’utilizzo efficace delle moderne tecnologie nell’insegnamento. E in Cina non hanno dubbi a riguardo: il paese infatti ha annunciato di aver raggiunto la piena copertura di internet nelle scuole elementari e medie. Ad attestare il risultato c’è un rapporto sullo sviluppo della Cina digitale reso noto da Sheng Ronghua, vicecapo della Cyberspace Administration of China, nel corso del quarto Digital China Summit tenutosi a Fuzhou, capoluogo della provincia orientale del Fujian. A inizio aprile, anche Zhong Denghua, viceministro dell’istruzione cinese, aveva anticipato che tutte le scuole cinesi ora hanno pieno accesso a ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) (foto: Ipa)La presenza e il corretto funzionamento di una connessione asono un elemento imprescindibile per l’utilizzo efficace delle moderne tecnologie nell’insegnamento. E innon hanno dubbi a riguardo: il paese infatti ha annunciato di averla pienadielementari e medie. Ad attestare il risultato c’è un rapporto sullo sviluppo delladigitale reso noto da Sheng Ronghua, vicecapo della Cyberspace Administration of China, nel corso del quarto Digital China Summit tenutosi a Fuzhou, capoluogo della provincia orientale del Fujian. A inizio aprile, anche Zhong Denghua, viceministro dell’istruzione cinese, aveva anticipato che tutte lecinesi ora hanno pieno accesso a ...

