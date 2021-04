Come la Cina ha raggiunto la copertura totale di internet nelle scuole (Di venerdì 30 aprile 2021) La Chinese Cyberspace Administration ha pubblicato un rapporto che rivela che negli ultimi anni il Dragone è arrivato a dare totale accesso a internet a tutte le scuole primarie e secondarie: un risultato che fa invidia all’Europa (foto: Ipa)La presenza e il corretto funzionamento di una connessione a internet sono un elemento imprescindibile per l’utilizzo efficace delle moderne tecnologie nell’insegnamento. E in Cina non hanno dubbi a riguardo: il paese infatti ha annunciato di aver raggiunto la piena copertura di internet nelle scuole elementari e medie. Ad attestare il risultato c’è un rapporto sullo sviluppo della Cina digitale reso noto da Sheng Ronghua, vicecapo della Cyberspace Administration ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) La Chinese Cyberspace Administration ha pubblicato un rapporto che rivela che negli ultimi anni il Dragone è arrivato a dareaccesso aa tutte leprimarie e secondarie: un risultato che fa invidia all’Europa (foto: Ipa)La presenza e il corretto funzionamento di una connessione asono un elemento imprescindibile per l’utilizzo efficace delle moderne tecnologie nell’insegnamento. E innon hanno dubbi a riguardo: il paese infatti ha annunciato di averla pienadielementari e medie. Ad attestare il risultato c’è un rapporto sullo sviluppo delladigitale reso noto da Sheng Ronghua, vicecapo della Cyberspace Administration ...

