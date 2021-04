Come funziona il pass vaccinale tra tamponi, quarantene e viaggi (Di venerdì 30 aprile 2021) “Così com’è, la norma non circoscrive sufficientemente l’ambito di utilizzo dei pass, con il rischio di interpretazioni, magari in buona fede, che però abbiano l’effetto di estenderne indebitamente il perimetro. Non vi è una chiara definizione dei protagonisti del trattamento (titolare e responsabile in particolare) necessaria invece, a tacer d’altro, per l’esercizio, da parte degli interessati, dei diritti loro riconosciuti dalla disciplina privacy”. Pasquale Stanzione, presidente dell’Autority per la protezione dei dati personali, affida a La Stampa i suoi dubbi sul provvedimento che il governo intende adottare per far avere un lasciapassare agli italiani in questo momento di riaperture, il cosiddetto green pass o certificazione verde. La norma del governo contenuta nel decreto Covid, entrato in vigore dal 26 aprile, secondo il ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) “Così com’è, la norma non circoscrive sufficientemente l’ambito di utilizzo dei, con il rischio di interpretazioni, magari in buona fede, che però abbiano l’effetto di estenderne indebitamente il perimetro. Non vi è una chiara definizione dei protagonisti del trattamento (titolare e responsabile in particolare) necessaria invece, a tacer d’altro, per l’esercizio, da parte degli interessati, dei diritti loro riconosciuti dalla disciplina privacy”. Pasquale Stanzione, presidente dell’Autority per la protezione dei dati personali, affida a La Stampa i suoi dubbi sul provvedimento che il governo intende adottare per far avere un lasciaare agli italiani in questo momento di riaperture, il cosiddetto greeno certificazione verde. La norma del governo contenuta nel decreto Covid, entrato in vigore dal 26 aprile, secondo il ...

