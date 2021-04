Come cambia il servizio di Tirendiconto per la trasparenza delle restituzioni (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel corso degli ultimi anni l’Associazione Rousseau ha messo a disposizione degli eletti del MoVimento 5 Stelle il portale Tirendiconto, che ha permesso al MoVimento di adempiere con regolarità e trasparenza ad uno dei suoi principi cardine, la riduzione degli stipendi dei portavoce, la rendicontazione delle spese e la destinazione delle restituzioni alla collettività attraverso la consultazione degli iscritti. Per garantire il funzionamento della piattaforma, oltre lo sviluppo e la manutenzione del portale, sono stati costantemente forniti servizi a supporto dell’attività di rendicontazione degli eletti nazionali e regionali quali assistenza tecnica, formazione ed help-desk con consulenza professionale qualificata, oltre che un costante servizio di pubblicazione ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel corso degli ultimi anni l’Associazione Rousseau ha messo a disposizione degli eletti del MoVimento 5 Stelle il portale, che ha permesso al MoVimento di adempiere con regolarità ead uno dei suoi principi cardine, la riduzione degli stipendi dei portavoce, la rendicontazionespese e la destinazionealla collettività attraverso la consultazione degli iscritti. Per garantire il funzionamento della piattaforma, oltre lo sviluppo e la manutenzione del portale, sono stati costantemente forniti servizi a supporto dell’attività di rendicontazione degli eletti nazionali e regionali quali assistenza tecnica, formazione ed help-desk con consulenza professionale qualificata, oltre che un costantedi pubblicazione ...

