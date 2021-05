Come avere piedi belli e curati in estate? (Di venerdì 30 aprile 2021) Life&People.it Il caldo si avvicina e il momento di indossare scarpe aperte e ballerine è sempre più vicino. Ecco quindi che dobbiamo sempre sfoggiare piedi belli e curati per l’estate! I piedi sono la base del nostro corpo, per questo spesso sono affaticati e gonfi. É molto importante prendersene cura, non solo per quanto riguarda l’estetica ma anche per il nostro benessere: si pensa infatti che la buona salute di essi possa essere legata anche ad un buon stato fisico generale. Inoltre, durante la stagione estiva i piedi sono un elemento importantissimo, in mostra in qualsiasi momento della giornata: al mare, con le infradito o avvolti in eleganti sandali da sera. Oltre ad assicurasi che siano curati è importante proteggerli dall’esposizione al sole, dalle ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 30 aprile 2021) Life&People.it Il caldo si avvicina e il momento di indossare scarpe aperte e ballerine è sempre più vicino. Ecco quindi che dobbiamo sempre sfoggiareper l’! Isono la base del nostro corpo, per questo spesso sono affaticati e gonfi. É molto importante prendersene cura, non solo per quanto riguarda l’estetica ma anche per il nostro benessere: si pensa infatti che la buona salute di essi possa essere legata anche ad un buon stato fisico generale. Inoltre, durante la stagione estiva isono un elemento importantissimo, in mostra in qualsiasi momento della giornata: al mare, con le infradito o avvolti in eleganti sandali da sera. Oltre ad assicurasi che sianoè importante proteggerli dall’esposizione al sole, dalle ...

ItaliaViva : Accanto ai 200 miliardi europei ce ne sono 180 bloccati dalla paura per il futuro nei conti correnti degli italiani… - AndreaBricchi77 : Mi piacerebbe avere il giudizio di quello che l’anno scorso mi ha trattato come un criminale per una battuta, dicen… - borghi_claudio : @GambaUgo @OrtigiaP @Marcell77640487 @LegaSalvini Ma si. sono fierissimo dei miei genitori e io stesso sono stoico… - vincenzocacac12 : @GiuliaSalemi93 senti,x ravvivare il social stiamo organizzando una lapp denc ma qui siamo tt anziani,ci servirebb… - VNTina95 : RT @btsnewsitalia: TEORIE! In questo thread vi mettiamo alcune teorie sul nuovo concept clip dei BTS • I coriandoli a cuore sul lato semb… -