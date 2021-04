Colori regioni: zona gialla, arancione e rossa. Chi cambia da lunedì 3 maggio? (Di venerdì 30 aprile 2021) Milano, 30 aprile 2021 - Ci siamo. E' in arrivo il monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità - come ogni venerdì - , che stabilirà i nuovi Colori delle regioni italiane. Un monitoraggio che, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Milano, 30 aprile 2021 - Ci siamo. E' in arrivo il monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità - come ogni venerdì - , che stabilirà i nuovidelleitaliane. Un monitoraggio che, ...

Advertising

matteosalvinimi : Un alleato leale ha il dovere di segnalare quando si sbaglia. Stamane nella riunione di segreteria della Lega, mini… - matteosalvinimi : Non sono capricci della Lega, ma richieste ragionevoli e scientificamente fondate, condivise da Regioni e Comuni di… - infoitinterno : Come potrebbero cambiare i colori delle Regioni dal 3 maggio, dopo il monitoraggio Iss di oggi - infoitinterno : Meno contagi e meno ricoveri ma non ovunque: ecco come potrebbero cambiare i colori delle Regioni - infoitinterno : Colori regioni: zona gialla, arancione e rossa. Chi cambia da lunedì 3 maggio? -