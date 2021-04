Colori regioni oggi: Valle d’Aosta in zona rossa, Sardegna verso l’arancione. Anche la Campania cambia colore? (Di venerdì 30 aprile 2021) La Valle d’Aosta, con un’incidenza che supera i 250 casi per 100mila abitanti, dovrebbe tornare in zona rossa, mentre la Sardegna potrebbe passare in arancione. La Campania, con un indice Rt tornato sopra all’1, da lunedì potrebbe invece passare da gialla ad arancione. La Puglia, infine, è in bilico tra l’arancione e il giallo. Sono questi i probabili cambi di colore delle regioni italiane, in attesa delle decisioni ufficiali che arriveranno in giornata con le nuove ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza. Intanto il prossimo sarà il primo week end in zona gialla per gran parte dell’Italia. Per la prima volta da oltre un anno, gli italiani – quasi tutti – potranno passare il primo weekend di festa in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) La, con un’incidenza che supera i 250 casi per 100mila abitanti, dovrebbe tornare in, mentre lapotrebbe passare in arancione. La, con un indice Rt tornato sopra all’1, da lunedì potrebbe invece passare da gialla ad arancione. La Puglia, infine, è in bilico trae il giallo. Sono questi i probabili cambi didelleitaliane, in attesa delle decisioni ufficiali che arriveranno in giornata con le nuove ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza. Intanto il prossimo sarà il primo week end ingialla per gran parte dell’Italia. Per la prima volta da oltre un anno, gli italiani – quasi tutti – potranno passare il primo weekend di festa in ...

Advertising

matteosalvinimi : Un alleato leale ha il dovere di segnalare quando si sbaglia. Stamane nella riunione di segreteria della Lega, mini… - matteosalvinimi : Non sono capricci della Lega, ma richieste ragionevoli e scientificamente fondate, condivise da Regioni e Comuni di… - La7tv : #la7retweet Covid, oggi i nuovi colori delle Regioni: Valle d'Aosta in zona rossa, Puglia e Campania in bilico - ladyrosmarino : RT @LaNotiziaTweet: - LaNotiziaTweet : -