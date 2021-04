Colori e finish: la guida al rossetto giusto per le labbra sottili! (Di venerdì 30 aprile 2021) Se avete labbra sottili e desiderate regalare loro volume, dovete giocare con Colori e finish dei rossetti. Avere una bocca carnosa e sensuale è un’ambizione tutta femminile, per attirare l’attenzione su un particolare molto amato dall’universo maschile. Il make up giusto consente di ottener risultati davvero stupefacenti, ma è necessario conoscere la tecnica giusta per realizzarlo al meglio. Curiose di sapere come procedere? Iniziamo! Colori e finish per rimpolpare le labbra sottili: la guida definitiva Focalizzate l’attenzione e analizzate in maniera disincantata e onesta la forma della bocca: spesso, infatti, le labbra sottili sono asimmetriche, il contorno appare poco definito, quasi impercettibile. Prima procedere, stendete un ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 30 aprile 2021) Se avetesottili e desiderate regalare loro volume, dovete giocare condei rossetti. Avere una bocca carnosa e sensuale è un’ambizione tutta femminile, per attirare l’attenzione su un particolare molto amato dall’universo maschile. Il make upconsente di ottener risultati davvero stupefacenti, ma è necessario conoscere la tecnica giusta per realizzarlo al meglio. Curiose di sapere come procedere? Iniziamo!per rimpolpare lesottili: ladefinitiva Focalizzate l’attenzione e analizzate in maniera disincantata e onesta la forma della bocca: spesso, infatti, lesottili sono asimmetriche, il contorno appare poco definito, quasi impercettibile. Prima procedere, stendete un ...

