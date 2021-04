Colori delle Regioni | Calabria | Sicilia | Basilicata e Sardegna verso l’arancio

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’Indice Rt nazionale torna a salire e alcunepotrebbero presto tornare in zona arancio. La Valle D’Aosta rischia addirittura di tornare rossa La tanto agognata zona gialla potrebbe durare meno di una settimana per alcune. L’Indice Rt nazionale torna a salire, raggiungendo quota 0,85 rispetto allo 0,81 della settimana scorsa. Non è moltissimo, ma è segno che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe, nonostante il ieve calo di incidenza (146 odiernicontro i 152 della settimana scorsa). Il colorepotrebbe presto diventare arancione. Ovviamente bisogna attendere i dati ufficiali che verranno esposti nel pomeriggio dalla cabina di regia per aver conferma. La Valle D’Aosta rischia ...

Oggi, come ogni venerdì, è il giorno in cui si riunisce la cabina di regia che deciderà i colori della regioni e la mappa del rischio per la prossima settimana. Fondamentali per questo i dati delle prime analisi. In Italia non cambia molto ed in attesa dei dati del monitoraggio Iss - ministero della Salute e delle decisioni della cabina di regia che possono modificare la mappa dei colori delle Regioni, a partire dal 3 maggio, con le ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, per la festa dei lavoratori la cartina colorata si presenta ancora quasi tutta gialla, ad eccezione di alcune regioni. Il consueto monitoraggio dell'emergenza Covid in Italia di oggi, venerdì 30 aprile 2021, stabilisce come cambieranno i colori nelle regioni a partire dalla prossima settimana.