Cisterna | picchiata violentemente dall’ex compagno | finisce in ospedale Denunciato 32enne

(Di venerdì 30 aprile 2021) Nella giornata di ieri, adi Latina, i Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un giovane di 32 anni per il reato di lesioni gravi. Leggi anche: Roma, chiuso negozio di elettronica ‘truffaldino’: sequestrati articoli di dubbia provenienza (FOTO) Le percosse Il giovane infatti, ha percosso ripetutamente l’ex compagna presso la propria abitazione. La donna, che è riuscita ad allontanarsi l’indomani da quella casa, è stata soccorsa da un amico e trasportata dall’ambulanza presso l’di Latina, dove si trova attualmente ricoverata con prognosi di 40 giorni per trauma cranico e facciale, trauma toracico, frattura di 4 costole, versamento pleurico e trauma addominale. su Il Corriere della Città.

