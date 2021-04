Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere sul green pass europeo (e poco tempo per farlo) (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 10 maggio via ai primi test tecnici per il certificato che attesta vaccinazioni, test e guarigione da Covid-19. Ma per attivarlo in estate, occorre trovare un’intesa politica tra gli Stati Il green pass europeoI prossimi due mesi saranno decisivi per capire se il green pass europeo, la carta verde per tornare a muoversi senza troppe restrizioni nei paesi dell’Unione, riuscirà nell’intento o finirà a lastricare la via delle buone intenzioni. Il certificato che dovrà attestare alle frontiere l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal coronavirus o il risultato negativo a un tampone molecolare effettuato nelle 48 o 72 ore precedenti al viaggio, fortemente voluto dalla Commissione in vista della stagione estiva, ha due test davanti a sé: uno tecnico e uno politico. Il primo partirà il ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 10 maggio via ai primi test tecnici per il certificato che attesta vaccinazioni, test e guarigione da Covid-19. Ma per attivarlo in estate, occorre trovare un’intesa politica tra gli Stati IlI prossimi due mesi saranno decisivi per capire se il, la carta verde per tornare a muoversi senza troppe restrizioni nei paesi dell’Unione, riuscirà nell’intento o finirà a lastricare la via delle buone intenzioni. Il certificato che dovrà attestare alle frontiere l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal coronavirus o il risultato negativo a un tampone molecolare effettuato nelle 48 o 72 ore precedenti al viaggio, fortemente voluto dalla Commissione in vista della stagione estiva, ha due test davanti a sé: uno tecnico e uno politico. Il primo partirà il ...

