"Chiediamo scusa, si è trattato di una ragazzata", la lettera degli 8 giocatori del Monza andati al casinò (Di venerdì 30 aprile 2021) Con una nota ufficiale, il Monza ha pubblicato la lettera degli 8 calciatori coinvolti nella gita a Lugano ed esclusi per la partita contro la Salernitana di domani: "Per prima cosa vogliamo chiedere scusa per quanto è successo in queste ore. Ci dispiace immensamente di non poter far parte della partita, ma siamo convinti che i nostri compagni daranno il massimo come sempre è stato fatto da ogni singolo tesserato del Monza. Si è trattato di una ragazzata e la nostra speranza è che sia presa come tale. Onestamente non credevamo di commettere niente che potesse andare a danneggiare i tifosi, la società, lo staff tecnico e i nostri compagni. Ognuno di noi purtroppo ha sottovalutato le implicazioni, altrimenti avremmo senz'altro preso in considerazione un altro modo per ...

