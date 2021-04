Chiara Ferragni, ecco il videogioco ufficiale: tutti i dettagli e il link per giocare (Di venerdì 30 aprile 2021) Chiara Ferragni gioco, la nota influencer ha lanciato il proprio videogame ufficiale. Si tratta di un arcade in cui la protagonista è una principessa che dovrà fare di tutto per salvare la sua cagnolina Matilda giocare al videogioco ufficiale di Chiara Ferragni è semplicissimo, basta collegarsi sul sito “Rescue Matilda” e si potrà da subito cimentarsi nel gioco. Non serve alcuna installazione ed è possibile giocare da pc, smartphone e tablet. Tuttavia, prima dell’inizio del gioco occorre effettuare una registrazione con: indirizzo di posta elettronica, username e password. In questo modo sarà possibile continuare a giocare anche su dispositivi diversi senza dover per forza ricominciare da capo. Il ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 aprile 2021)gioco, la nota influencer ha lanciato il proprio videogame. Si tratta di un arcade in cui la protagonista è una principessa che dovrà fare di tutto per salvare la sua cagnolina Matildaaldiè semplicissimo, basta collegarsi sul sito “Rescue Matilda” e si potrà da subito cimentarsi nel gioco. Non serve alcuna installazione ed è possibileda pc, smartphone e tablet. Tuttavia, prima dell’inizio del gioco occorre effettuare una registrazione con: indirizzo di posta elettronica, username e password. In questo modo sarà possibile continuare aanche su dispositivi diversi senza dover per forza ricominciare da capo. Il ...

