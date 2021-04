"Chi voglio mettere al posto di quello lì". Mauro Corona tutto da godere, ridicolizza Roberto Speranza | Video (Di venerdì 30 aprile 2021) Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 29 aprile. Ospite in collegamento, come sempre da qualche settimana a questa parte, ecco Mauro Corona, lo scrittore e alpinista. Si parla di Roberto Speranza, il ministro della Salute che è sopravvissuto anche alla triplice mozione di sfiducia che è stata votata, e respinta, mercoledì. E Del Debbio interpella lo scrittore proprio su questo: "Ha visto che il Parlamento ha salvato Speranza anche questa volta?". E Corona risponde: "Eh... sì ho visto. quello lì ha sette vite come i gatti, ma adesso che metteremo al posto suo i virologi e gli epidemiologi in un mese funzionarà tutto. Perché non bisogna solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 29 aprile. Ospite in collegamento, come sempre da qualche settimana a questa parte, ecco, lo scrittore e alpinista. Si parla di, il ministro della Salute che è sopravvissuto anche alla triplice mozione di sfiducia che è stata votata, e respinta, mercoledì. E Del Debbio interpella lo scrittore proprio su questo: "Ha visto che il Parlamento ha salvatoanche questa volta?". Erisponde: "Eh... sì ho visto.lì ha sette vite come i gatti, ma adesso chemo alsuo i virologi e gli epidemiologi in un mese funzionarà. Perché non bisogna solo ...

Advertising

Giorgiolaporta : Ogni #29Aprile il primo pensiero va a #SergioRamelli e alla sua storia. Ogni volta che twittiamo, facciamo un dibat… - lauraboldrini : Oggi esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna. La mia gratitudine va a chi mi ha operata, curata e assistita. Torno a… - fedefederossi : Buonasera! Mi è venuta un’idea. Domani voglio che sia il #PescheStreamingParty e voglio fare squadra per mandare pe… - PiselloneXL : Hey amici Milanesi? Questo pisellone cerca voi! Sabato pomeriggio sono a Milano Est e dalle 15 alle 18 voglio farvi… - alfios_potamos : RT @liliaragnar: Chi è a favore del coprifuoco, non mi segua, sia sui social che nella vita reale Non voglio avere nulla a che fare con voi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi voglio SuperLeague (2023) - Il supercast del film Noi crediamo proprio che il botteghino saprà ben ricompensare gli sforzi economici di chi tanto ha ... Nel frattempo, attendendo di conoscere meglio i dettagli sulla sceneggiatura, voglio marcare i miei ...

"Umbria Coast to Coast" per Popy e tutti i bambini con disabilità E affinché questo avvenga sempre di più abbiamo bisogno dell'aiuto di chi crede, come noi, che sia ... "Voglio cercare " continua Massoli - di regalare un futuro migliore a mia figlia Caterina, e allo ...

Uccido chi voglio Mangialibri "Sì alla movida, ma stavolta sia controllata" "Voglio essere chiaro: i residenti del centro sono dalla parte di baristi e ristoratori, che vivono una fase difficilissima. Non siamo assolutamente contrari alle iniziative che puntano ad ampliare gl ...

Frida Giannini: «Nella moda c'è ancora la lobby degli uomini: dopo Gucci c'è chi mi ha cancellato dalla rubrica» Testarda, volitiva, attenta ai dettagli e incapace per natura di venire a patti con le sue convinzioni. Frida Giannini, 49 anni, è così. E, forse, anche per questo è stata ...

Noi crediamo proprio che il botteghino saprà ben ricompensare gli sforzi economici ditanto ha ... Nel frattempo, attendendo di conoscere meglio i dettagli sulla sceneggiatura,marcare i miei ...E affinché questo avvenga sempre di più abbiamo bisogno dell'aiuto dicrede, come noi, che sia ... "cercare " continua Massoli - di regalare un futuro migliore a mia figlia Caterina, e allo ..."Voglio essere chiaro: i residenti del centro sono dalla parte di baristi e ristoratori, che vivono una fase difficilissima. Non siamo assolutamente contrari alle iniziative che puntano ad ampliare gl ...Testarda, volitiva, attenta ai dettagli e incapace per natura di venire a patti con le sue convinzioni. Frida Giannini, 49 anni, è così. E, forse, anche per questo è stata ...