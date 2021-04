Chi osa non giocare con mio figlio, traumatizzandolo, si aspetti il mio avvocato (Di venerdì 30 aprile 2021) «Pronto buongiorno avvocato, come sta? Senta non le faccio perdere tempo, ma vorrei sporgere una denuncia, ma non so bene a quale reato si possa ascrivere, come lei sa ho studiato Giurisprudenza solo a livello amatoriale, da appassionata diciamo, però sa avvocato, ci sono dei gruppi Facebook validissimi, con avvocati veri, con la laurea, comunque, ho bisogno di lei». «Signora, ancora lei». «avvocato, mi creda, qua siamo davanti a una situazione gravissima, parliamo di minori, parliamo di minacce, parliamo di B U L L I S M O». «Mi dica signora, quando ci sono di mezzo i minori bisogna intervenire subito». «avvocato, come lei ben sa ho un figlio di quattro anni, è molto minorenne, capisce? Sa, è un bambino molto educato, possiamo dire che viene da una famiglia perbene? Possiamo dirlo ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 aprile 2021) «Pronto buongiorno, come sta? Senta non le faccio perdere tempo, ma vorrei sporgere una denuncia, ma non so bene a quale reato si possa ascrivere, come lei sa ho studiato Giurisprudenza solo a livello amatoriale, da appassionata diciamo, però sa, ci sono dei gruppi Facebook validissimi, con avvocati veri, con la laurea, comunque, ho bisogno di lei». «Signora, ancora lei». «, mi creda, qua siamo davanti a una situazione gravissima, parliamo di minori, parliamo di minacce, parliamo di B U L L I S M O». «Mi dica signora, quando ci sono di mezzo i minori bisogna intervenire subito». «, come lei ben sa ho undi quattro anni, è molto minorenne, capisce? Sa, è un bambino molto educato, possiamo dire che viene da una famiglia perbene? Possiamo dirlo ...

