Chi era Anne Buydens, la moglie di Kirk Douglas morta a 102 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Una giornata triste per il cinema americano che ha dovuto salutare Anne Buydens, moglie di Kirk Douglas. La sua vita è sta pazzesca. Anne Buydens e Kirk Douglas (GettyImages)La famiglia di Michael Douglas è da sempre una delle più importanti di Hollywood. Hanno scritto pagine e pagine di storia del cinema. Oggi però per l’attore americano è un giorno triste. La seconda moglie del padre, Anne Buydens, infatti, si è spenta all’età di 102 anni. Una grave perdita per l’interprete che solo un anno fa aveva dovuto dire addio al padre Kirk, che si era deceduto a 103 anni. La famiglia ha dato l’annuncio che ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 aprile 2021) Una giornata triste per il cinema americano che ha dovuto salutaredi. La sua vita è sta pazzesca.(GettyImages)La famiglia di Michaelè da sempre una delle più importanti di Hollywood. Hanno scritto pagine e pagine di storia del cinema. Oggi però per l’attore americano è un giorno triste. La secondadel padre,, infatti, si è spenta all’età di 102. Una grave perdita per l’interprete che solo un anno fa aveva dovuto dire addio al padre, che si era deceduto a 103. La famiglia ha dato l’annuncio che ...

