Chi è stato eliminato all'Isola dei Famosi ieri giovedì 29 aprile 2021: nomination prossima puntata (Di venerdì 30 aprile 2021) Un nuovo naufrago è sbarcato su Playa Cochinos e l'avventura dei concorrenti in Honduras prosegue, tra polemiche, mancanza di cibo e legami sempre più solidi. ieri è andata in onda un'altra puntata del reality l'Isola dei Famosi: ma cosa è successo? Chi è stato eliminato e chi è in nomination? Scopriamolo insieme! Chi è stato eliminato ieri sera all'Isola dei Famosi? Tra Miryea, Ubaldo, Roberto e Manuela il pubblico ha salvato l'ex Pupa. Poi, con il rito della "salvaciones", la leader Angela Melillo ha deciso di mandare a casa la nuova arrivata Manuela. Biglietto di rientro in Italia per lei, niente Playa Imboscada! View this post on Instagram A post shared by ...

