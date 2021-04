Chi è Malena La Pugliese | vita privata e carriera | tutto sull’attrice italiana

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 30 aprile 2021) Stasera, 30 Aprile 2021, Pio e Amedeo tornano su Canale 5 a partire dalle 21.20 con l’ultima puntata del loro divertente show comico, intitolato Felicissima Sera. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche la famosa attriceLa. In attesa di vederla impegnata in dei simpatici sketch con i due comici padroni di casa, scopriamo insieme qualcosa in più sia sulla suache pubblica. Quanti anni ha? È sposata? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo della recitazione e dello spettacolo italiano? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi èLa? La suaFilomena Mastromarino, in arteLao ...