Chi c’è dietro il “documentario” egiziano che denigra Giulio Regeni? (Di venerdì 30 aprile 2021) Giulio Regeni impersonato da un attore nel documentarioA Wired i sospetti sul documentario di propaganda e depistaggio su Giulio Regeni sono sorti già dal trailer, quando era apparso il 26 aprile su un account YouTube creato solo quattro giorni prima. Nella mattina del 30 aprile il canale e il video sono spariti (pur resistendo sui profili di diversi militanti politici egiziani). Nonostante i vari elementi stridenti già citati (gli errori grammaticali, la mancanza di riferimenti a case di produzione, eccetera) una certa cura nelle scelte registiche suggeriva che The story of Regeni non fosse un prodotto amatoriale. Tuttavia, com’è logico, chiunque volesse raccontare davvero in un documentario una vicenda delicata e complessa come l’uccisione del ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021)impersonato da un attore nelA Wired i sospetti suldi propaganda e depistaggio susono sorti già dal trailer, quando era apparso il 26 aprile su un account YouTube creato solo quattro giorni prima. Nella mattina del 30 aprile il canale e il video sono spariti (pur resistendo sui profili di diversi militanti politici egiziani). Nonostante i vari elementi stridenti già citati (gli errori grammaticali, la mancanza di riferimenti a case di produzione, eccetera) una certa cura nelle scelte registiche suggeriva che The story ofnon fosse un prodotto amatoriale. Tuttavia, com’è logico, chiunque volesse raccontare davvero in ununa vicenda delicata e complessa come l’uccisione del ...

Advertising

chetempochefa : “La testa. C'è chi l'abbassa, chi la nasconde e chi la perde. Io preferisco chi la usa.” - Rita Levi-Montalcini. - borghi_claudio : Sono su un taxi a Roma. Alla radio c'è il tg di radio 1 che sta facendo il solito terrorismo covid con i 'focolai a… - Hans14Nicolussi : C’è chi ama il calcio... e poi c’è chi non può farne a meno - JackLoScassator : RT @JackLoScassator: @LegaSalvini Non capisco perché ci debbano volere due anni per l'estradizione... intanto devono essere portati in carc… - CarlosAndree28 : RT @Hans14Nicolussi: C’è chi ama il calcio... e poi c’è chi non può farne a meno -

Ultime Notizie dalla rete : Chi c’è Cdm, ok al decreto proroghe. Resta il nodo sulle concessioni balneari, c’è l’ipotesi di una norma ponte Il Secolo XIX