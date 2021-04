Chelsea, messaggi antisemiti via social: il club bandisce un tifoso per 10 anni (Di venerdì 30 aprile 2021) Bandito dalle strutture del Chelsea per 10 anni.Non potrà assistere né accedere in nessuna delle strutture del Chelsea, un tifoso dei Blues: ritenuto colpevole di aver pubblicato messaggi di natura antisemita, via social. A darne notizia è la stessa società inglese, che prende una posizione forte in merito alla vicenda, comunicando la propria decisione tramite una nota ufficiale apparsa attraverso i propri canali ufficiali. "A seguito della conclusione del procedimento giudiziario a febbraio, il club ha condotto le sue indagini sulla questione e ha preso la decisione di bandire l'individuo dal Chelsea FC per un periodo di 10 anni. Tutti al Chelsea sono orgogliosi di far parte di un club diversificato. ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 aprile 2021) Bandito dalle strutture delper 10.Non potrà assistere né accedere in nessuna delle strutture del, undei Blues: ritenuto colpevole di aver pubblicatodi natura antisemita, via. A darne notizia è la stessa società inglese, che prende una posizione forte in merito alla vicenda, comunicando la propria decisione tramite una nota ufficiale apparsa attraverso i propri canali ufficiali. "A seguito della conclusione del procedimento giudiziario a febbraio, ilha condotto le sue indagini sulla questione e ha preso la decisione di bandire l'individuo dalFC per un periodo di 10. Tutti alsono orgogliosi di far parte di undiversificato. ...

