Checco Zalone presenta la nuova hit “La Vacinada” con Helen Mirren (Di venerdì 30 aprile 2021) Checco Zalone, ‘La Vacinada’: Checco Zalone e Helen Mirren insieme a ritmo di una bachata per una nuova hit pro vaccino anti-covid Checco Zalone, La Vacinada: Checco Zalone ha scelto una bachata per la sua nuova hit pro vaccino anti-covid. Checco ha scritto e pubblicato la nuova canzone, che si intitola ‘La Vacinada‘. La clip ha una grande ospite. Si tratta dell’attrice premio Oscar per aver interpretato la regina Elisabetta II nel 2007 Helen Mirren, 75 anni, che ha una casa in Puglia. Infatti la clip ègirata in Salento. “L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 aprile 2021), ‘La’:insieme a ritmo di una bachata per unahit pro vaccino anti-covid, Laha scelto una bachata per la suahit pro vaccino anti-covid.ha scritto e pubblicato lacanzone, che si intitola ‘La‘. La clip ha una grande ospite. Si tratta dell’attrice premio Oscar per aver interpretato la regina Elisabetta II nel 2007, 75 anni, che ha una casa in Puglia. Infatti la clip ègirata in Salento. “L’immunidad de gregge ancor no è arivada, ma ...

Advertising

RaiNews : Musica, sole, Salento.L'ironia di Luca Medici, in arte Checco #Zalone e un premio Oscar, l'attrice Helen #Mirren. E… - ilpost : Helen Mirren ha fatto la “Vacinada” in un video di Checco Zalone - RDS_official : 'La Vacinada': ecco la nuova geniale canzone di Checco Zalone (che invita tutti a vaccinarsi) con la grande Helen M… - eugeniogaltieri : A me qualunque cagada fa Checco Zalone me divierte sgiò lo amo - flamanc24 : RT @LucaDondoni: Checco Zalone - La Vacinada -