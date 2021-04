Checco Zalone lancia “La Vacinada”…ed è amore a prima vista con Helen Mirren

Advertising

RDS_official : 'La Vacinada': ecco la nuova geniale canzone di Checco Zalone (che invita tutti a vaccinarsi) con la grande Helen M… - Corriere : È amore tra Helen Mirren e Checco Zalone nel nuovo video del comico: «La vacinada» - fanpage : Checco #Zalone colpisce ancora. Il nuovo video lancia un messaggio ben preciso, invita gli italiani a vaccinarsi. - Nihil50076390 : RT @perchetendenza: 'Helen Mirren': Perché è la protagonista del video musicale di 'La Vacinada', nuova canzone di Checco Zalone https://t.… - GHERARDIMAURO1 : RT @RaiNews: Musica, sole, Salento.L'ironia di Luca Medici, in arte Checco #Zalone e un premio Oscar, l'attrice Helen #Mirren. E' lei la pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Checco Zalone

spopola con il suo nuovo video musicale dedicato stavolta al tema dei vaccini. L'attore ha scelto Helen Mirren come guest ...Con La Vacinada diabbiamo il nuovo colpo da comico di Luca Medici , che cavalca sempre i trend del dibattito nazionale. L'anno scorso aveva pubblicato Immunità Di Gregge per lo stesso motivo, in un'Italia ...La Vacinada è la nuova canzone di Checco Zalone. Nel video, l'attore e cantante appare insieme al premio Oscar, Helen Mirren.L'attore ha postato sui suoi profili social il video del brano "La vacinada" che ha come protagonista anche la celebre attrice britannica Helen Mirren ...