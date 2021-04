Checco Zalone, «La Vacinada»: testo, significato e video della canzone che invita a vaccinarsi (Di venerdì 30 aprile 2021) Irriverente quanto irresistibile, Checco Zalone ce l'ha fatta un'altra volta, espressione che vale sia per la sua capacità di fare regolarmente centro e sfornare block-buster e tormentoni, sia per l'abilità tutta personale di riuscire a farsi gioco di noi, dei nostri tic e stereotipi, dei nostri tabù e paure. La sua ultima creatura umoristica si chiama La Vacinada e al ritmo di una bachata ci invita a vaccinarci facendo leva su un tormentone della pubblicità e pure del lockdown. Da un lato, (quasi) non esiste spot che non voglia rendere sexy il suo “prodotto” (qui la vaccinazione). Dall'altro, da oltre 14 mesi, quasi nessuno riesce più a flirtare, rimorchiare, innamorarsi o godersi una fiamma di passione improvvisa per colpa della pandemia e delle rigide regole igieniche e di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Irriverente quanto irresistibile,ce l'ha fatta un'altra volta, espressione che vale sia per la sua capacità di fare regolarmente centro e sfornare block-buster e tormentoni, sia per l'abilità tutta personale di riuscire a farsi gioco di noi, dei nostri tic e stereotipi, dei nostri tabù e paure. La sua ultima creatura umoristica si chiama Lae al ritmo di una bachata cia vaccinarci facendo leva su un tormentonepubblicità e pure del lockdown. Da un lato, (quasi) non esiste spot che non voglia rendere sexy il suo “prodotto” (qui la vaccinazione). Dall'altro, da oltre 14 mesi, quasi nessuno riesce più a flirtare, rimorchiare, innamorarsi o godersi una fiamma di passione improvvisa per colpapandemia e delle rigide regole igieniche e di ...

RaiNews : Musica, sole, Salento.L'ironia di Luca Medici, in arte Checco #Zalone e un premio Oscar, l'attrice Helen #Mirren. E… - lucianonobili : Cos’è il genio? Checco #Zalone è una buona risposta. Grazie per questo video, politicamente scorrettissimo e diver… - SkyTG24 : La Vacinada, il video di #CheccoZalone con Helen Mirren in Salento che invita a vaccinarsi - edofux : RT @perchetendenza: 'Helen Mirren': Perché è la protagonista del video musicale di 'La Vacinada', nuova canzone di Checco Zalone https://t.… - beamarianii : RT @fabianadagosti4: Il Mio Salento ?????? Helen Mirren ?????? Checco Zalone ?????? Solo il Sarcasmo ci può Salvare ?? 'LA VACINADA' #checcozalone ht… -