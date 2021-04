Checco Zalone | il nuovo singolo è già un successo | guest star nella clip – VIDEO

(Di venerdì 30 aprile 2021)è tornato e il suoha già conquistato tutti. Una protagonista d’eccezione nel. L’attore comico pugliese, celebre al pubblico per via dei suoi film campioni di incassi, è tornato alla ribalta con unche vede come tema principale quello legato al Covid e ai vaccini. Neluna L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Checco Zalone

, con la sua classica vena comica, ha pubblicato sui suoi profili social il video de "La Vacinada", una divertente canzone in cui invita tutti a vaccinarsi. Nell'ambientazione naturale ...Sempre attento a commentare l'attualità con il proprio stile ironico e mai banale,, dopo il brano L'immunità di gregge , pubblica a sorpresa una nuova canzone dal titolo La Vacinada.ha anche pubblicato il video di questa canzone che vede la partecipazione ...La Vacinada è il nuovo tormentone del comico pugliese Checco Zalone che nel suo nuovo video si mostra a sorpresa in compagnia dell’attrice premio Oscar Helen Mirren. L’ironia, l’amore e naturalmente l ...BARI, 30 APR - Strappare un sorriso quando si parla di pandemia e di vaccini non è facile. Ma se ci prova Luca Medici, in arte Checco Zalone, il gioco è fatto. Gli ingredienti sono la musica, il sole ...