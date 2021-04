Champions League, tegola per il PSG | Il big salta il ritorno col City! (Di venerdì 30 aprile 2021) Champions League, pessime notizie per Mauricio Pochettino: il suo Paris Saint-Germain dovrà fare a meno di Kylian Mbappe in vista del ritorno con il Manchester City LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus,… L'articolo Champions League, tegola per il PSG Il big salta il ritorno col City! è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 30 aprile 2021), pessime notizie per Mauricio Pochettino: il suo Paris Saint-Germain dovrà fare a meno di Kylian Mbappe in vista delcon il Manchester City LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus,… L'articoloper il PSG Il bigilcolè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Milan, Meité a Sky Sport: 'Sono sicuro che andremo in Champions League'
Lorenzo #Pellegrini è il primo giocatore della Roma a servire un assist e segnare un gol in una sifda ad elim…
il #LCFC ha accelerato per Robin #Gosens.
Champions League, le stesse semifinali di due anni fa! Sporting-Inter Movistar e Kairat Alma…
Tegola per #Pochettino: #Mbappe si ferma per una contrattura, a rischio il ritorno col #City

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Calciomercato, Milik allo scoperto sul futuro: 'Ho un sogno' Ovviamente il mio sogno è vincere la Champions League a altri trofei. Può essere che non succederà mai, ma è il mio sogno e io lavoro per questo'. Quindi le parole sul futuro: 'Se sarò a Marsiglia il ...

Manchester City - PSG, guai per Pochettino - Il campione potrebbe saltare il ritorno ... la serata di Champions League del Paris Saint - Germain contro il Manchester City non è andata come il suo allenatore, Mauricio Pochettino, aveva immaginato. A portare a casa il primo round, infatti,...

La nuova Champions League è la soluzione? L'Ultimo Uomo Adani vota Gattuso: 'Lotta per la Champions e non aveva nessuno' Lele Adani, in diretta alla BOBO TV su Twitch con Bobo Vieri, Nicola Ventola e Antonio Cassano, ha parlato del Napoli e della lotta per la Champions League. Tes ...

Mbappé, PSG in ansia per Champions e futuro: Pochettino svela gli scenari La situazione di Kylian Mbappé preoccipa il tecnico del PSG Mauricio Pochettino che teme di perderlo e non solo per la Champions League ...

