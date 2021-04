CENTRO METEO americano. Prime notizie su come sarà l’Estate 2021 (Di venerdì 30 aprile 2021) CENTRO METEO americano estate 2021. Dopo esserci occupati delle proiezioni METEO climatiche stagionali secondo il modello europeo ECMWF, passiamo dall’altro lato dell’Atlantico e andiamo ad analizzare l’ipotesi della controparte americana. Il modello CFS versione 2 del NOAA/NCEP solitamente viene considerato meno affidabile dei colleghi europei, in particolare di ECMWF, ma spesso e volentieri è in grado di offrirci un altro punto di vista sulle tendenze a lungo termine. Per quanto riguarda la distribuzione delle strutture bariche è possibile identificare un’area di Bassa Pressione spesso insistente nel Nord Atlantico, mentre per quanto riguarda le strutture anticicloniche una delle più imponenti andrebbe a posizionarsi sulla Siberia e sull’Oceano Artico. L’altra sarebbe quella del Pacifico ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 30 aprile 2021)estate. Dopo esserci occupati delle proiezioniclimatiche stagionali secondo il modello europeo ECMWF, passiamo dall’altro lato dell’Atlantico e andiamo ad analizzare l’ipotesi della controparte americana. Il modello CFS versione 2 del NOAA/NCEP solitamente viene considerato meno affidabile dei colleghi europei, in particolare di ECMWF, ma spesso e volentieri è in grado di offrirci un altro punto di vista sulle tendenze a lungo termine. Per quanto riguarda la distribuzione delle strutture bariche è possibile identificare un’area di Bassa Pressione spesso insistente nel Nord Atlantico, mentre per quanto riguarda le strutture anticicloniche una delle più imponenti andrebbe a posizionarsi sulla Siberia e sull’Oceano Artico. L’altra sarebbe quella del Pacifico ...

Advertising

DPCgov : ?? #30aprile ???? #allertaGIALLA su parte della Lombardia e del Piemonte. ? L'allerta meteo-idro ti avvisa che potres… - cspadoni : RT @agronotizie: Il meteo di AgroNotizie: Tendenza meteo per i prossimi giorni: Ancora piogge e rovesci al Centro Nord, sole e caldo al Sud… - MeteoGiuliacci : Le previsioni meteo per le prossime ore: - iconaclima : Oggi tempo instabile al Centro-nord e caldo estivo al Sud e in Sicilia. Attenzione poi al weekend del #primomaggio… - infoitinterno : Meteo CENTRO: weekend del 1 maggio tra sole e ACQUAZZONI -