Cento giorni di Joe Biden: dopo Trump, il presidente Usa mette nel mirino Reagan (Di venerdì 30 aprile 2021) “L’America si sta rialzando”: Joe Biden, che aveva ereditato da Donald Trump “un Paese in crisi”, diviso e malato, traccia un bilancio positivo dei suoi primi Cento giorni alla Casa Bianca e prospetta al Congresso, riunito in sessione plenaria, un’espansione – senza precedenti da almeno quarant’anni – dei programmi federali. Due gli obiettivi: traghettare l’economia oltre la pandemia ed estendere la rete di protezione sociale, nel segno della riduzione delle diseguaglianze, sociali, etniche, di genere. Un colpo di timone che riporta la barra dell’America a prima della svolta Reaganiana degli Anni Ottanta. Parlando per la prima volta al Congresso riunito in sessione plenaria, il presidente dice: “Eravamo davanti alla peggiore pandemia da un secolo in qua, alla peggiore crisi dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) “L’America si sta rialzando”: Joe, che aveva ereditato da Donald“un Paese in crisi”, diviso e malato, traccia un bilancio positivo dei suoi primialla Casa Bianca e prospetta al Congresso, riunito in sessione plenaria, un’espansione – senza precedenti da almeno quarant’anni – dei programmi federali. Due gli obiettivi: traghettare l’economia oltre la pandemia ed estendere la rete di protezione sociale, nel segno della riduzione delle diseguaglianze, sociali, etniche, di genere. Un colpo di timone che riporta la barra dell’America a prima della svoltaiana degli Anni Ottanta. Parlando per la prima volta al Congresso riunito in sessione plenaria, ildice: “Eravamo davanti alla peggiore pandemia da un secolo in qua, alla peggiore crisi dalla ...

