Cecilia Rodriguez a L’Isola dei Famosi evita di citare Francesco Monte | “Ignazio Moser l’ho baciato quando ho lasciato l’altro”

(Di venerdì 30 aprile 2021)ieri sera è stata ospite adeiper assistere allo sbarco in Honduras del suo fidanzato. Gli autori hanno così deciso di organizzare una prova ricompensa percon la complicità di: i due – a distanza – avrebbero dovuto rispondere correttamente a delle domande di coppia, ma il caos ha preso il sopravvento ed a parte il nome della prima fidanzatina di, non ne hanno azzeccata una.ti chiedono se sei gelosa del tuo ragazzo #Isola pic.twitter.com/RewyGDXfPI —dei(@IsolaDei) April 29, 2021 A domanda diretta ‘Come era vestitavi ...

Isola, scivolone di Cecilia Rodriguez: 'Primo bacio con Moser? Quando ho lasciato Monte' - Isola dei Famosi: chi è Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez

Ignazio non è nuovo ai reality, infatti si è fatto conoscere al Grande Fratello Vip 2 dove ha incontrato la sua attuale fidanzata. All'epoca fidanzatissima con Francesco Monte che ...Ignazio Moser è un nuovo naufrago de L'Isola dei Famosi . Nuova avventura televisiva per il compagno di, che questa sera sbarca in Honduras. Il suo approdo sull'isola è subito nel segno del bacio: l'ex ciclista deve infatti sottoporsi alla prova in apnea assieme a Francesca Lodo , per ...L’entrata in studio di Ilary Blasi apre la tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Gli equilibri sono sempre più precari e un nuovo concorrente è sbarcato sull'isola. L'ingresso di Ignazio Moser è ...Ignazio Moser sull'Isola troverà un clima turbolento, con chi si schiererà? La storia d'amore tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La loro relazione iniziata sotto l'occhio vigile del Grande Fratell ...