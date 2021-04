Cecilia gelosa di Moser all’Isola: “Mi raccomando, facciamo attenzione” (Di venerdì 30 aprile 2021) Cecilia Rodrìguez gelosissima di Ignazio Moser, nuovo concorrente dell’Isola: “Gli ho detto che ogni sua azione avrà una conseguenza”. Moser doveva affrontare una prova consistente in un bacio in apnea, e non si tira indietro. La Lodo è un po’ imbarazzata, e precisa: “Non lo conosco. So che è fidanzato e io ho il massimo rispetto per gli uomini fidanzati o sposati, ma ho fame…”. Chechu si dimostra comprensiva, ma comunque dice ironicamente: “Mi raccomando non tirare fuori la lingua, è solo un bacio a stampo. Bisogna essere chiari qui”. Ignazio e Francesca allora si immergono e si danno un bacio che dura oltre un minuto, vincendo la prova. È così che i naufraghi possono mangiare un piatto di pasta al ragù. Poi ecco un’altra prova: i due devono rispondere ad alcune domande sulla loro storia d’amore. Quando ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 aprile 2021)Rodrìguez gelosissima di Ignazio, nuovo concorrente dell’Isola: “Gli ho detto che ogni sua azione avrà una conseguenza”.doveva affrontare una prova consistente in un bacio in apnea, e non si tira indietro. La Lodo è un po’ imbarazzata, e precisa: “Non lo conosco. So che è fidanzato e io ho il massimo rispetto per gli uomini fidanzati o sposati, ma ho fame…”. Chechu si dimostra comprensiva, ma comunque dice ironicamente: “Minon tirare fuori la lingua, è solo un bacio a stampo. Bisogna essere chiari qui”. Ignazio e Francesca allora si immergono e si danno un bacio che dura oltre un minuto, vincendo la prova. È così che i naufraghi possono mangiare un piatto di pasta al ragù. Poi ecco un’altra prova: i due devono rispondere ad alcune domande sulla loro storia d’amore. Quando ...

Advertising

QuotidianPost : Cecilia gelosa di Moser all’Isola: “Mi raccomando, facciamo attenzione” - cmdotcom : #Ignazio #Moser all'#Isola dei Famosi, #Cecilia Rodriguez: 'Non sono gelosa' FOTO - polichetti103 : RT @Cohen60210686: 'Sei gelosa?' 'Iooo?? noo' 'Prima scenata di gelosia?' 'Per la foto!' IL MODO IN CUI GIULI, PIER E CECILIA IGNAZIO… - Cohen60210686 : 'Sei gelosa?' 'Iooo?? noo' 'Prima scenata di gelosia?' 'Per la foto!' IL MODO IN CUI GIULI, PIER E CECILIA IG… - luciagifema : I. 'Cecilia sei gelosa? C. 'Io? Nooooo' T. 'Tuuuuuuuu' ?????????? #tommasozorzi -