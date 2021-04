C’è il canale egiziano TEN dietro al vergognoso documentario su Regeni. Spariti i canali social di promozione (Di venerdì 30 aprile 2021) La pagina Facebook e il canale YouTube del documentario contro Giulio Regeni sono scomparsi, eliminati dagli stessi gestori. Tutto questo dopo l’avvio di una campagna di inserzioni su Facebook per promuovere ulteriormente la diffusione del video, già spinto da un funzionario del governo egiziano. Gli autori sono usciti allo scoperto: il canale televisivo egiziano TEN. Questa sera, alle ore 19:30 locali, il canale televisivo egiziano manderà in onda il documentario contro Giulio Regeni. Una strana coincidenza, si potrebbe dire, visto che l’annuncio parte solo il 29 aprile seguita dall’immediata scomparsa delle tracce sui social. Un’operazione mediatica per attirare l’attenzione? Probabile, ma ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) La pagina Facebook e ilYouTube delcontro Giuliosono scomparsi, eliminati dagli stessi gestori. Tutto questo dopo l’avvio di una campagna di inserzioni su Facebook per promuovere ulteriormente la diffusione del video, già spinto da un funzionario del governo. Gli autori sono usciti allo scoperto: iltelevisivoTEN. Questa sera, alle ore 19:30 locali, iltelevisivomanderà in onda ilcontro Giulio. Una strana coincidenza, si potrebbe dire, visto che l’annuncio parte solo il 29 aprile seguita dall’immediata scomparsa delle tracce sui. Un’operazione mediatica per attirare l’attenzione? Probabile, ma ...

