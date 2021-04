Cavallerizza ecco il bando base d’asta 11 | 3 milioni di euro

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 30 aprile 2021) Cinque mesi. È il tempo che servirà per conoscere il futuro dellaReale di Torino., dopo tante polemiche e retromarce varie, la pubblicazione deldi gara per l’asta pubblica per la vendita di immobili cartolarizzati di proprietà della società di Cartolarizzazione Città di Torino. Il patrimonio dell’Unesco è tra i cinque i lotti previsti nelper per un importo complessivo di oltre 26,3di. Lagià fissata in 11e 280 mila. Il termine di gara è il 9 settembre. L'articolo proviene da Nuova Società.