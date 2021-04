Caterina Collovati bacchetta Diletta Leotta: «La tua notorietà passa per il gossip di cui ti dici stufa» (Di venerdì 30 aprile 2021) Caterina Colovati critica l’ormai famoso post in cui Diletta Leotta si è lamentata del giornalismo spazzatura e del gossip che si occupano troppo della sua vita privata. Un post che ha fatto molto discutere e che Caterina Colovati analizza del suo profilo Instagram: “Se la spazzatura è abbondante il giornalismo si limita a sottolinearla”. Caterina Collovati da Instagram prende posizioni sul discusso post di Diletta Leotta: “Cara Diletta – ha scritto sul social Caterina Collovati – la tua notorietà per tua stessa volontà passa per quel gossip di cui dici di esser stufa. Un giorno dicesti che eri fiera ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 30 aprile 2021)Colovati critica l’ormai famoso post in cuisi è lamentata del giornalismo spazzatura e delche si occupano troppo della sua vita privata. Un post che ha fatto molto discutere e cheColovati analizza del suo profilo Instagram: “Se la spazzatura è abbondante il giornalismo si limita a sottolinearla”.da Instagram prende posizioni sul discusso post di: “Cara– ha scritto sul social– la tuaper tua stessa volontàper queldi cuidi esser. Un giorno dicesti che eri fiera ...

Advertising

antonel47502251 : @stelamodi Caterina Collovati è una che non si tiene niente, brava ! Poteva andarci anche più pesante. - infoitsport : Caterina Collovati bacchetta Diletta Leotta: «La tua notorietà passa per il gossip di cui ti dici stufa» - SusyMely1 : Caterina Collovati ' bacchetta 'Gina - tittista : Eccone una - TweetNotizie : Caterina Collovati bacchetta Diletta Leotta: «La tua notorietà passa per il gossip di cui ti dici stufa» -